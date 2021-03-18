Число зараженных коронавирусом в России увеличилось на 9,8 тыс. за сутки

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки зарегистрировано 9803 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 170 (11,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 4 428 239 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 116,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 348 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 492 920 человек.