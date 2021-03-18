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  18 марта 2021
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В России за сутки от коронавируса скончались 460 человек

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 460 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 48 и Санкт-Петербурге — 33.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 93 824 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,4 млн человек, из них выздоровели — 4 млн, под медицинским наблюдением остаются 492 920 пациентов.

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