В России за сутки от коронавируса скончались 460 человек

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 460 человек, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 48 и Санкт-Петербурге — 33.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 93 824 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,4 млн человек, из них выздоровели — 4 млн, под медицинским наблюдением остаются 492 920 пациентов.