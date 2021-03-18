В Узбекистане пресекли деятельность банды долларовых фальшивомонетчиков

CentralAsia (UZ) - В Ташкентской области задержаны подозреваемые в изготовлении поддельных долларовых купюр, такое сообщение распространила пресс-служба департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Преступная группировка действовала в Зангиатинском районе. Трое мужчин были задержаны в момент сбыта фальшивок: они планировали продать поддельные купюры на $5 за $2,5 тыс, сообщили в ведомстве.

Открыто уголовное дело по ст.176 ("Изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг"), идет следствие.