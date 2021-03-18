В Петербурге полиция задержала мигранта из Узбекистана, штурмом взяв квартиру, где он жил

CentralAsia (UZ) - Сотрудники полиции в Петербурге с СОБРом «штурмовали квартиру особо опасного мигранта» и задержали уроженца Узбекистана, разыскиваемого у себя на родине за жестокие разборки с местным коммерсантом.

Как сообщило издание «Фонтанка», накануне сотрудники уголовного розыска силами СОБРа «Гранит» открыли дверь квартиры одного из домов на юго-западе Петербурга. Правоохранители уложили 25-летнего квартиросъемщика Умида Тураева на пол вниз лицом со словами: «Почему так долго открываешь, а?», сообщает издание.

Уроженца Республики Узбекистана ждут на родине из-за жестокого нападения на коммерсанта. На владельца продуктового магазина прошлым летом напали люди с палками и битами. Почти всех участников задержали сразу. Умид Тураев тоже должен был быть арестован, но сбежал в Россию. В Петербурге он подрабатывал на стройках, выполняя монтажные работы.

Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции. В ближайшее время будет решён вопрос о его экстрадиции на родину, уточнили в петербургском главке.