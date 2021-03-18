В России мальчик выжил после падения с 25-го этажа на автомобиль

CentralAsia (CA) - В городе Новочебоксарк 11-летний мальчик выпал с балкона 25-го этажа на припаркованную «Газель» и остался жив, он в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в следственном управлении СКРФ по Чувашии.

«Сегодня утром 11-летний мальчик поднялся на 25-й этаж дома на улице Винокурова в Новочебоксарске на общий балкон и оттуда упал. Мальчик упал на припаркованную возле дома «Газель». Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии», - рассказали в региональном СУСК.



В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.