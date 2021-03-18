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  18 марта 2021
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В России мальчик выжил после падения с 25-го этажа на автомобиль

CentralAsia (CA) -  В городе Новочебоксарк 11-летний мальчик выпал с балкона 25-го этажа на припаркованную «Газель» и остался жив, он в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в следственном управлении СКРФ по Чувашии.

«Сегодня утром 11-летний мальчик поднялся на 25-й этаж дома на улице Винокурова в Новочебоксарске на общий балкон и оттуда упал. Мальчик упал на припаркованную возле дома «Газель». Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии», - рассказали в региональном СУСК.

В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

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