Чемпионат Азии по футболу 2022 года пройдет в Узбекистане
- Узбекистан, спорт
- 17:00, 18 марта 2021
- Просмотров: 153
CentralAsia (UZ) - Первенство Азии по футболу среди молодежных сборных в следующем году пройдет в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Азиатской футбольной конфедерации.
Сообщается, что чемпионат пройдет с 6 по 25 сентября.
В октябре 2020 году Узбекистан планировал впервые в истории принять юношеский чемпионат Азии по футболу среди игроков не старше 19 лет, однако из-за пандемии пришлось отменить турнир.