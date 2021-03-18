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  18 марта 2021
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Чемпионат Азии по футболу 2022 года пройдет в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Первенство Азии по футболу среди молодежных сборных в следующем году пройдет в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Азиатской футбольной конфедерации.

Сообщается, что чемпионат пройдет с 6 по 25 сентября.

В октябре 2020 году Узбекистан планировал впервые в истории принять юношеский чемпионат Азии по футболу среди игроков не старше 19 лет, однако из-за пандемии пришлось отменить турнир.

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