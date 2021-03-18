В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине

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- 17:12, 18 марта 2021
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|Предыстория: Байден назвал Путина «убийцей» и сказал, что Россия «поплатится» за вмешательство в американские выборы (видео)
CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очень плохими» высказывания американского президента Джо Байдена о Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.
«Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», - добавил Песков.
По его словам, в истории российско-американских отношений похожих заявлений еще не было.
При этом пресс-секретарь главы государства не сказал, планирует ли сам Путин комментировать слова Байдена.
Президент США ранее заявил, что Путин «ответит за вмешательство в выборы». СМИ также утверждают, что Байден в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского коллегу «убийцей», однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине метафорой.