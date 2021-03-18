В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине

// ТАСС

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очень плохими» высказывания американского президента Джо Байдена о Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.



«Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого», - добавил Песков.

По его словам, в истории российско-американских отношений похожих заявлений еще не было.



При этом пресс-секретарь главы государства не сказал, планирует ли сам Путин комментировать слова Байдена.



Президент США ранее заявил, что Путин «ответит за вмешательство в выборы». СМИ также утверждают, что Байден в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского коллегу «убийцей», однако имел ли он это на самом деле в виду, не ясно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине метафорой.