Медики из Германии делятся опытом с туркменскими специалистами

CentralAsia (TM) - В Международном научно-учебном центре Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана 17 марта в формате онлайн-телемоста состоялась конференция с участием доктора Амина Мортазави – специалиста по гинекологии немецкой организации «Senior Experten Service» (Фонд немецкой экономики по международному сотрудничеству «Служба опытных экспертов» – SES) и акушеров-гинекологов Научно-клинического центра охраны здоровья матери и ребёнка.

На встрече обсуждались основы современного ангиографического исследования состояния кровеносных сосудов человека, сообщил Туркменпортал.

Также на днях в формате онлайн-телемоста прошла конференция с участием доктора «Службы опытных экспертов» Герлиндой Партеке, где обсуждались вопросы анестезиологии и реаниматологии, передовые методы обезболивания и неотложные меры, применяемые в современной хирургической практике.

На 18 марта запланирована телеконференция с доктором Сюзанной Крелльнер – специалистом в области физиотерапии, в ходе которой будут рассмотрены вопросы лечения различных заболеваний с помощью физических факторов, таких как тепло, холод, электроток, магнитное излучение, а также грязевых процедур, массажа, гидротерапии.