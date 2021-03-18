В Узбекистане вступительные экзамены в вузы могут вновь пройти на стадионах

CentralAsia (UZ) - В этом году в Узбекистане приемные экзамены в вузы, возможно, также пройдут на стадионах и площадках, сообщил начальник управления Государственного центра тестирования Фарход Мирзаев.

По словам Фархода Мирзаева, в настоящее время ГЦТ работает над двумя разными сценариями проведения тестирования.

Проведение испытаний традиционным способом в зданиях большой вместимости;

Проведение испытаний на открытых площадках, как в 2020 году в условиях пандемии.

С этой целью были выбраны площадки и подготовлены планы. Готовятся 103 вместительных закрытых корпуса на 50 460 абитуриентов, 66 стадионов и скверов на 60 570 абитуриентов.

Мирзаев также добавил, что реестр льгот формируется с соответствующими министерствами и ведомствами, которые имеют право предоставлять и утверждать льготы поступающим на поступление в высшие учебные заведения.

С этой целью Государственным центром тестирования Узбекистана разработана специальная платформа.