Пашинян назначил внеочередные выборы в парламент Армении
- Азия и мир, общество
- 17:50, 18 марта 2021
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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что 20 июня состоятся внеочередные парламентские выборы в стране.
Состоялась моя встреча с главой партии «Процветающая Армения», руководителем ее парламентской фракции Гагиком Царукяном, написал он на своей странице в Facebook.
«В ходе заседания мы записали, что лучший выход из внутриполитической ситуации — внеочередные парламентские выборы.
Учитывая обсуждения с президентом Республики Армения, фракцией блока «Мой шаг», главой фракции партии «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном в Армении 20 июня текущего года состоятся внеочередные парламентские выбор», - говорится в сообщении Пашиняна.