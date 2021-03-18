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  18 марта 2021
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Пашинян назначил внеочередные выборы в парламент Армении

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что 20 июня состоятся внеочередные парламентские выборы в стране.

Состоялась моя встреча с главой партии «Процветающая Армения», руководителем ее парламентской фракции Гагиком Царукяном, написал он на своей странице в Facebook.

«В ходе заседания мы записали, что лучший выход из внутриполитической ситуации — внеочередные парламентские выборы.

Учитывая обсуждения с президентом Республики Армения, фракцией блока «Мой шаг», главой фракции партии «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном в Армении 20 июня текущего года состоятся внеочередные парламентские выбор», - говорится в сообщении Пашиняна.

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