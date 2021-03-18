«Лукойл» потеряла более $450 тысяч прибыли в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В 2020 году в «Лукойл» зарегистрировали понижение доходов, в основном связанное с Узбекистаном, что составляет около 36 млрд рублей ($489 тысяч) упущенной прибыли с учетом ухудшения рыночной ситуации. Об этом говорилось в презентации «Лукойл» по итогам 2020 года, передает kapital.uz.



На производственные показатели компании в 2020 году повлияли не подвластные ей внешние факторы. Среднесуточная добыча нефти снизилась на 9% в годовом исчислении из-за соглашения OPEC+. Добыча газа сократилась в большей степени — на 17,5% в годовом выражении из-за снижения добычи в Узбекистане, вызванного временным снижением спроса на трубопроводный газ в Китае. В результате компания снизила добычу углеводородов на 12% по сравнению с 2019 годом.

Во втором квартале 2020 года компании пришлось сократить добычу газа, поскольку экспортные поставки газа снизились, а затем прекратились полностью. В основном это связано с падением спроса на узбекский газ со стороны Китая в связи с пандемией, а также падением цен на СПГ.

Экспортные поставки возобновились в сентябре на фоне роста цен на СПГ в Азии и более привлекательных цен на узбекский газ. В результате в четвертом квартале производство на активах компании восстановилось до проектной мощности. При условии, что ситуация в 2021 году стабилизируется, добыча компании на узбекских месторождениях, как ожидается, составит около 14 млрд кубометров газа при 100% доле.

В 2021 году компания прогнозирует рост добычи природного газа примерно на 10%, в основном за счет восстановления или возобновления добычи в Узбекистане.

Ранее, «Газпром» отчитался о сокращении доходов от экспорта газа почти на 40%. В то же время, Узбекистан импортировал в 2020 году в 237 раз больше природного газа, чем в 2019 году.

Также сообщалось, что за 2020 год «Узбекнефтегаз» сумела увеличить свою чистую прибыль в 3,6 раза, однако долги компании выросли в 441 раз.