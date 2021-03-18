Участники «Сохских событий» получили от 2 до 5 лет тюрьмы

CentralAsia (UZ) - В Ферганском областном суде по уголовным делам 18 марта завершился судебный процесс над 22 участниками «Сохских событий». Обвиняемым огласили приговоры от 5 до 2 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

По приговору суда, все подсудимые признаны виновными в совершении массовых беспорядков.

Двое из подсудимых приговорены к 5 годам лишения свободы, ещё десять - к 5 годам, восемь - к 4 годам и два - к 2 годам тюрьмы.

Согласно приговору суда, с обвиняемых на счёт Ферганского областного УВД будет взыскано 9 966 341 сумов (950 долларов США) материального ущерба, нанесённого в результате массовых беспорядков.

31 мая этого года конфликт между гражданами Узбекистана и Кыргызстана из-за родниковой воды на спорном участке границы перерос в столкновения. Бывший глава Ферганской области Шухрат Ганиев и бывший глава Сохского района Таваккал Рахимов, приехавшие на место инцидента, были заброшены камнями со стороны участников конфликта. Причиной стало то, что эти два чиновника не поддержали жителей эксклава, а, напротив, пригрозили перекрыть им выезд в Узбекистан.

Спустя три месяца после инцидента в Сохском районе были арестованы десятки подозреваемых, шестерым из них были предъявлены обвинения. Однако в суде по «сохским событиям», который начался 9 ноября, на скамье подсудимых оказались 22 человека.

В Сохском районе, общая площадь которого составляет 352 квадратных метра, живут около 80 тысяч человек. По официальным данным, 99 процентов населения района составляют таджики, 7 процентов – кыргызы и 1 процент – узбеки.