[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В монастыре России задержали 20 монахинь из Узбекистана из-за проблем с регистрацией

CentralAsia (UZ) -  В четверг, 18 марта, в Среднеуральском монастыре задержали 20 монахинь из-за проблем с регистрацией. Утром на территорию заехали два автобуса с полицейскими и сотрудниками УФМС. Они начали проверять документы — как у рабочих, так и у монахинь. Об этом сообщает портал kommersant.ru

После проверки проблемы с регистрацией обнаружились у 20 матушек и пяти мужчин из Узбекистана, которые помогали по хозяйству. Всех погрузили в автобусы и увезли в Верхнепышминский полицейский участок. На месте полицейские продолжат разбирательства.

print
  • Найденные в Узбекистане останки могли принадлежать динозавру, - ученые (фото)
  • В Казахстане 31 марта пройдёт неофициальный саммит тюркоязычных стран
  • В Монголии растет число зараженных коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com