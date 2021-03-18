Пожилых людей в Ашхабаде начали прививать китайской вакциной

CentralAsia (TM) - Людей старше 70 лет в Туркменистане начали прививать от COVID-19 китайской вакциной Vero Cell. Как сообщают источники turkmen.news в Ашхабаде, семейные врачи из поликлиник звонят пожилым людям и предлагают прийти на вакцинацию.

Некоторые пенсионеры отказываются от прививки, узнав, что им собираются вколоть китайскую вакцину, о регистрации которой в Туркменистане не сообщалось. Другие прививаются и, по сообщениям источников, не жалуются на какие-либо побочные эффекты.

Вакцину Vero Cell производит China National Biotec Group — подразделение китайской фармкорпорации Sinopharm. Она основана на инактивированном (убитом) коронавирусе. Это старая, хорошо исследованная технология. Для сравнения, российский «Спутник V» — векторная вакцина. В ней содержится аденовирус, в который вставлен генетический код для производства белка коронавируса. А российская «ЭпиВакКорона» — пептидная, то есть содержит искусственно созданные фрагменты вирусных белков.

Эффективность Vero Cell оценена в 79,34%, а эффективность «Спутник V» — более чем в 90%. Однако завлабораторией белорусского РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Елена Самойлович, комментируя начало применения Vero Cell в Беларуси, заявила, что эта разница не критична. «По данным ВОЗ, все вакцины, предназначенные для вакцинации против коронавирусной инфекции, если их эффективность составляет 70% и выше, относятся к высокоэффективным вакцинам», — пояснила она.

В январе государственные СМИ Туркменистана сообщили о регистрации сразу двух российских вакцин от COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». О регистрации Vero Cell не сообщалось. Лишь китайское телевидение в начале марта заявило о поставке в Туркменистан партии китайской вакцины (ее название тогда еще было неизвестно). Затем неофициальные источники сообщили, что именно китайской вакциной, скорее всего, в ближайшее время будут прививать педагогов.

Подробности о ходе вакцинации государственные СМИ не сообщают. От неофициальных источников поступают разрозненные сообщения о вакцинации медиков и подготовке к прививкам пожилых людей.

По официальной версии, Туркменистан вошел в число менее чем десяти стран мира, куда не проник COVID-19.