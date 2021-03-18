Узбекистан увеличивает регулярные рейсы в Душанбе
- Узбекистан, новости компаний
- 23:35, 18 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Uzbekistan Airways увеличивает количество регулярных рейсов из Ташкента в Душанбе.
Как сообщили в компании, начиная с 3 апреля рейсы будут выполняться два раза в неделю по средам и субботам.Стоимость авиабилета по направлению Ташкент-Душанбе начинается от 1,629 млн сумов в эконом-классе (155 долларов) и 2,256 млн сумов (215 долларов)в бизнес-классе.
Стоимость авиабилета по направлению Душанбе-Ташкент начинается от 1,622 млн сумов (154 доллара) в эконом-классе и 3,039 млн сумов (290 долларов) в бизнес-классе.