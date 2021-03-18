В Узбекистане усовершенствуют систему выявления фактов применения пыток

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане предложено включить в состав общественных групп по выявлению и предупреждению пыток при Уполномоченном по правам человека в парламенте (омбудсман), представителей Национального центра по правам человека, Уполномоченного президента по защите прав и законных интересов предпринимателей, экспертов, медицинских работников, НПО, СМИ и других институтов гражданского общества.

Эта рекомендация отражена в проекте указа президента «О дополнительных мерах по совершенствованию системы выявления и предотвращения пыток», опубликованном 15 марта на сайте regulation.gov.uz. В проекте, разработанном Национальным центром по правам человека, говорится, что при привлечении экспертов в общественные группы для проведения мониторинговых визитов необходимо учитывать их достаточную профессиональную квалификацию, опыт и гендерное равенство.

В основные задачи и направления деятельности общественных групп вошли мониторинговые посещения мест содержания под стражей лиц с ограниченной свободой передвижения, сбор информации об условиях содержания и получать жалобы о случаях применения пыток, включать их в отчет о мониторинговых визитах и передавать их Уполномоченному по правам человека, выявлять случаи применения пыток и вносить в соответствующее учреждение (орган) рекомендации по их незамедлительному устранению; оперативное и беспристрастное рассмотрение заявлений о применении пыток и представление в соответствующее учреждение (орган) рекомендаций по устранению причин и др.

Постановление предусматривает, что члены общественных групп будут встречаться лично с инвалидами или их законными представителями во время мониторинговых визитов, что общественные группы действуют независимо на принципах законности, подотчетности, открытости и прозрачности, а государственные органы и их должностные лица будут помогать этим группам при осуществлении законной деятельности.

Обсуждение проекта постановления продлится до 30 марта текущего года.