Инфляция в Монголии снизилась по сравнению с прошлым годом

CentralAsia (MNG) - Инфляция в Монголии составила 2,6 процента по состоянию на февраль 2021 года, снизившись на 3,8 процентных пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило в понедельник Национальное статистическое управление.

По вкладу изменения цен по группам товаров и услуг в уровень инфляции 2,6 процента, 2,4 процентных пункта (92,3 процента) были отнесены на счет изменения цен только на продукты питания и безалкогольные напитки.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 1,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, на 2,4 процента в этом году и на 2,6 процента с февраля 2020 года. Этот рост был вызван 9-процентным скачком цен на продукты питания и безалкогольные напитки, за которым следует рост цен на лекарства и медицинские услуги на 4,5 процента, а также рост цен на алкогольные напитки и табак на 3,6 процента.

Рост ИПЦ на продовольственные товары замедлился с 9,4 процента в феврале 2020 года до 8,1 процента в феврале 2021 года. ИПЦ на непродовольственные товары увеличился на 5,1 процента в феврале 2020 года, в то время как в феврале 2021 года он вырос на 0,1 процента. В Улан-Баторе инфляция достигла 2 процента.

2-процентная инфляция в Улан-Баторе была вызвана в основном ростом цен на продукты питания и безалкогольные напитки на 9,2 процента, увеличением цен на группу алкогольных напитков и табачных изделий на 4,1 процента, увеличением группы одежды и обуви на 1,2 процента, увеличением цен на продукты питания и группы услуг по размещению и группы медикаментов и медицинского обслуживания на 4,8 процента. Однако это было компенсировано снижением цен на жилье, воду, электроэнергию и топливо на 9,7 процента, а по транспортной группе — на 4,7 процента.

В отчетном периоде подорожали 96 наименований (27,9 процента) потребительской корзины Улан-Батора (344 потребительских товара и услуг). При этом цены на девять наименований (2,6 процента) снизились, а цены на оставшиеся 239 наименований (69,5 процента) остались стабильными. Из 100 наименований продуктов питания, отобранных для обследования потребительских цен, цены на 59 продуктов питания выросли.

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