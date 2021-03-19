Бурятский язык на грани исчезновения. Каллиграф хочет спасти его благодаря монгольскому письму.

CentralAsia (MNG) - Бурятский язык находится под угрозой исчезновения. Один каллиграф использует монгольское письмо, чтобы дать ему новую жизнь.

Амгалан Жамсоев познакомился с каскадными линиями монгольской письменности в Бурятии, когда был маленьким ребенком, когда его мать показала ему бурятский текст, написанный на оригинальном монгольском алфавите этого языка. Он не обращал на это особого внимания, пока в девятом классе друг не показал ему старый словарь, написанный тем же шрифтом. Это вызвало желание узнать больше об истории Бурятии, и он купил дешевые кисти и тушь, чтобы научиться самому воссоздавать плавные монгольские буквы. Сейчас он работает каллиграфом, педагогом и исследователем, специализирующимся на бурятских и монгольских исследованиях в Улан-Удэ, Россия.

За годы, прошедшие с тех пор, как Жамсоев впервые начал создавать каллиграфию, он создал множество разнообразных работ, которые постоянно развиваются. Большая часть этой работы — это то, что можно было бы ожидать от каллиграфического произведения, строки текста на свисающем свитке. Тем не менее, хотя его работа может показаться простой, процесс, лежащий в основе его ремесла, требует очень много времени. В последнее время Жамсоев начал делать собственные свитки, чтобы сопровождать каллиграфию, уделяя особое внимание тому, как слова соотносятся с цветом ткани. Он также исследовал использование ряда различных стилей письма, в том числе ксилографического и складчатого стилей, обнаруженных в ходе его изучения монгольской каллиграфической традиции.

Буряты — это монголы, исторически проживавшие на юге Сибири недалеко от озера Байкал. Сегодня большинство бурят по-прежнему проживает в Российской республике Бурятия, но из 460 000 этнических бурят, проживающих там, только около половины свободно говорят на местном языке — бурятском. Спад отчасти объясняется советским решением 1970-х годов, которое требовало, чтобы все школы преподавали исключительно на русском языке. Эта мера действует и сегодня, хотя некоторые школы предлагают бурятский язык и культуру в качестве факультативного курса.

Сегодня в бурятском языке используется кириллица, но это относительно недавнее явление. Раньше с конца 17 века в республике использовалась монгольская письменность. Эта система письма широко использовалась до 1931 года, когда советские власти постановили, что латинский алфавит заменит вертикальное письмо. Позже его заменили кириллицей, чтобы привести его в соответствие с русским языком. Однако ни один из алфавитов не подходил к языку, и к бурятской кириллице пришлось добавить три буквы, чтобы учесть дополнительные звуки, которые не появляляются в русском языке.

Нынешняя администрация продолжила эту традицию запрета использования альтернативных алфавитов, приняв в 2002 году закон, запрещающий использование любых шрифтов, отличных от кириллицы. Первоначально он был принят после того, как Республика Татарстан предложила перейти на латинский алфавит, но он также лишил всякой надежды на то, что монгольское письмо может использоваться в Бурятии.

Но хотя использование монгольской письменности было ограничено законом, Жамсоев все еще надеется, что сможет возродить интерес к монгольской каллиграфии — если не с помощью языка, то с помощью искусства. «Я когда-то считал, что с помощью красоты можно вернуть внимание к бурятскому языку», - говорит он. «Однако возродить его было сложно, потому что многим в Бурятии это, похоже, не интересно. Иногда я спрашиваю себя: «А людям это вообще нужно?» Но я думаю, что духу народа нужно жить. Мы не должны забывать наших предков, которые жили на этой земле тысячи лет».

Жамсоев считает свою работу с каллиграфией побочным продуктом своих обширных исследований истории Монголии и Бурятии и подчеркивает, что он прежде всего исследователь. Он часто экспериментирует с другими местными методами каллиграфии из менее известной истории монгольской письменности. Его последние эксперименты были с штампами на дереве, стилизованными под артефакты 1700-х годов. На этих ксилографиях выгравирована совершенно другая система письма, Соёмбо, которая была разработана в 1686 году монгольского просветителя Занабазара для более удобного написания иностранных слов с санскритского и тибетского и использовалась в основном в религиозных целях. На основе своих исследований Жамсоев смог восстановить шрифт, который они использовали, и создать свои собственные марки.

«Эта работа создает связь между нашей современностью и прошлым, даже если она может выглядеть как простая копия», - говорит он. «Я также внес улучшения, которые делают дизайн более привлекательным для современного взгляда». В другом месте Жамсоев также пытается привнести в свою работу другие ранние каллиграфические приемы. Монгольская каллиграфия тесно связана с развитием буддийских танка — картин, изображающих жизнь Будды, которые обычно используются для медитации. Многие работы Жамсоева до сих пор основаны на этой буддийской традиции, поскольку они включают буддийские мантры или отдают дань уважения буддийским ученым.

Но в творчестве Жамсоева есть и современное значение. Художник надеется, что это историческое возрождение развеет некоторые стереотипы о бурятах как о необразованных или отсталых. По его собственным словам: «В онлайн-обсуждениях люди часто говорят:« У вас нет своего [бурятского] алфавита. [Русские] пришли к вам и дали ваше письмо. Вы были неграмотны, а мы дали вам культуру. Вы должны быть нам за это благодарны». Это проявление типичного колониального отношения к нам», - говорит он. «Нас запугивают, а потом говорят не жаловаться и не требовать, чтобы колонизаторы относились к нам цивилизованно. Монгольская письменность и активная вера в то, что она принадлежит бурятам, освобождает нас от фанатизма большинства».

автор: Сидней Миллар

источник: calvertjournal.com

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