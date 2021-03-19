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  19 марта 2021
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Первое обучение организовано во вновь созданном интеллектуальном зале дистанционного обучения

CentralAsia (MNG) -  Быстрое развитие информационных технологий революционизирует многие области, одной из которых является сектор профессионального образования.

Используя научные и технологические инновации, Школа ветеринарной медицины Монгольского университета естественных наук в сотрудничестве с проектом «Зеленое золото и здоровье животных» Швейцарского сотрудничества в Монголии создала интеллектуальный зал дистанционного обучения для обучения ветеринаров, работающих в отдаленные аймаки и сомоны.


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На церемонии открытия присутствовали Д. Тумэндэмбэрэл, директор Главного управления ветеринарной медицины, Т.Хэруга, директор Монгольского университета естественных наук, Ц. Энх-Амгалан, менеджер проекта «Зеленое золото и здоровье животных», специалисты, ученые и преподаватели из этих организаций.


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Зал на 180 мест оснащен оборудованием для видеоконференцсвязи, системой вещания, акустической системой, интеллектуальным сенсорным экраном, высокопроизводительным компьютером и полиграфическим оборудованием.

Проект получил 124,4 миллиона тугриков (около $ 50 тыс.) от проекта «Зеленое золото» по охране здоровья животных Швейцарского агентства сотрудничества в Монголии и 35,4 миллиона тугриков (около $ 12,4 тыс.) от Монгольского университета естественных наук.


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С открытием зала специализированные лекторы смогут готовить и обучать студентов на продвинутом уровне с помощью комбинации аудио, видео, а также комбинации физической лекции и дистанционного обучения. В будущем на основе материалов с целью организации электронных учебных занятий для бакалавров, магистров, докторантов и сельских ветеринаров, а также для организации национальных и международных научных конференций.


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В рамках создания базы данных для электронного обучения в рамках проекта было подготовлено 11 серий цифровых справочников и 5 серий видеоуроков по инфекционным, паразитическим и неинфекционным заболеваниям животных, вопросам продовольственной безопасности и правильному использованию ветеринарных препаратов.

источник: Swiss Cooperation in Mongolia

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