Легкорельсовый транспорт — один из наиболее подходящих вариантов для Улан-Батора

CentralAsia (MNG) - 16 марта губернатор столицы и мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар провел встречу с журналистами, чтобы проинформировать их о текущей ситуации с дорожным движением и общественным транспортом города. Отметив, что исследование показало, что загруженность дорог города Улан-Батор достигла рекордно высокого уровня в 85 процентов, он упомянул факторы, вызывающие проблему, включая количество транспортных средств, доступное парковочное место и навыки водителей, а также городское планирование.

Чтобы решить эту проблему в среднесрочной и долгосрочной перспективе, будут приняты определенные меры, такие как создание большего количества подземных переходов и обновление общественного транспорта, что включает в себя добавление новых двухэтажных автобусов в ближайшем будущем. Кроме того, легкорельсовый транспорт (LRT) — один из наиболее подходящих вариантов для города Улан-Батор. Он подчеркнул, что это один из тех проектов, которые необходимо срочно реализовать, поскольку это легко реализуемо.





«Поскольку вопрос бюджета и финансирования является одним из основных вопросов для различных проектов, в настоящее время мы работаем над решением этого вопроса путем создания соответствующей правовой среды. Если 40 процентов подоходного налога, удерживаемого с юридических лиц, будут использоваться на местном уровне, ожидается, что доход районов увеличится на 700 миллиардов тугриков (около $ 246 млн), в то время как доход столицы увеличится на 400 миллиардов тугриков (около $ 140,6 млн), а бюджет столицы увеличится на 1,1 трлн.тугрику (около $ 386,7 млн). Ценные бумаги и облигации также считаются необходимыми, поскольку они будут служить дополнительными финансовыми ресурсами, необходимыми для надлежащего решения насущных проблем города. Поскольку город Улан-Батор должен стать «цифровым», мы также в настоящее время работаем над переходом к системе, в которой городские налоги и сборы решаются без стресса», -сказал он.

Мэр сообщил, что встречи с журналистами будут проводиться ежемесячно.

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