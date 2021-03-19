К середине марта Монгольская фондовая биржа торгует акциями на 13 млрд.тугриков

CentralAsia (MNG) - Рынок капитала в Монголии переживает бум, в то время как пандемия COVID-19 возобновляется в стране. Его основная биржа, Монгольская фондовая биржа, уже продала акции на сумму более 60 миллиардов тугриков (около $ 21,1 млн) в первом квартале этого года, что эквивалентно 92 процентам всех акций, проданных в прошлом году.

В период с 1 по 15 марта биржа провела торговлю на сумму 13 миллиардов тугриков (около $ 4,6 млн). Согласно ежедневным отчетам биржи, акции финансовых и страховых компаний имеют самую высокую цену на бирже. Среди них наиболее активно торговались акции Ard Financial Group и ее дочерней компании, АО Ard Credit, за которыми следовали АО Mandal Daatgal и LendMN.

По оценкам аналитиков, активность на фондовом рынке резко возросла после того, как компании объявили о распределении дивидендов. Сообщается, что наибольшее влияние наблюдалось на курсах акций. Ожидается, что местный рынок капитала будет расти по мере того, как все больше инвесторов вступают в торговые сессии.

По данным Национального статистического управления, в феврале 2021 года на национальном фондовом рынке было продано 177,8 миллиона ценных бумаг на сумму 41,9 миллиарда тугриков (около $ 14,7 млн), что означает рост на 35,7 миллиарда тугриков (около $ 12,5 млн) /почти в семь раз/. Общий оборот акций увеличился на 20,6 миллиарда тугриков (около $ 7,2 млн) /в 3 раза/, а общий оборот акций увеличился на 56,3 миллиона штук /92,8 процента/ по сравнению с предыдущим месяцем.

По состоянию на конец февраля среднее значение индексов 20 крупнейших финансовых рынков составило 25 876,9 единиц, что почти на 5850 единиц больше, чем в предыдущем месяце, и более чем на 6900 единиц по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Общая стоимость акционерных обществ, действующих на фондовые рынки выросли на 30 процентов в годовом исчислении до 3,6 триллиона тугриков (около $ 1,3 млрд) к концу февраля.

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