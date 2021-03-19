Анкилозавры, найденные в Монголии, могли быть достойными землекопами

CentralAsia (MNG) - Гигантский бронированный динозавр в Монголии мог закопаться в земле в поисках еды и воды.

Новые останки скелета, обнаруженные в Монголии анкилозаврида, бронированного травоядного животного, жившего где-то между 84 и 72 миллионами лет назад в меловой период, позволяют предположить, что динозавр был приспособлен к рытью земли.

Юнг-Нам Ли из Сеульского национального университета в Южной Корее и его коллеги собрали останки анкилозавридов, принадлежащие динозавру длиной более 6 метров, в пустыне Гоби в Монголии.

Пустыня Гоби сегодня - безлюдное место, но миллионы лет назад, кажется, кипела жизнь. Свита Баруунгоёот на юге Монголии показывает это. Ученые обнаружили огромное количество окаменелостей – древних млекопитающих, ящериц и, конечно же, динозавров.

Именно здесь группа исследователей из Сеульского национального университета и Университета Альберты обнаружила удивительно хорошо сохранившийся скелет анкилозавра в таком хорошем состоянии, что команда могла даже сказать, что животное умерло «в позе покоя», при этом обе передние и задние конечности сложены и заправлены под туловище».





Эта апатия была преимуществом нынешних исследователей. При раскопках и анализе скелета они обнаружили, что этот анкилозавр оказался на удивление хорошо приспособленным к рытью. Они объяснили почему в статье, опубликованной в сегодняшнем выпуске Scientific Reports.

«Эти бронированные динозавры, особенно азиатские виды, жили в засушливой или полузасушливой среде. Возможно, им удавалось выкапывать корни для еды и рыть колодцы, чтобы добраться до подземных вод, как это делают сегодня современные африканские слоны », - говорит Юнг-Нам Ли.

Анкилозавриды были крупными четвероногими существами с короткими и мощными конечностями. У них было бронированное тело с клиновидными костными выступами на коже, известными как остеодермы, а также хвостовая дубинка.

Анкилозавриды[ (лат. Ankylosauridae) — семейство бронированных динозавров, живших около 125 миллионов лет назад (вместе с другим семейством анкилозавров — нодозавридами) и вымерших 66 миллионов лет назад во время мелового периода. Ранее они были обнаружены в западной части Северной Америки, Европы и Восточной Азии, хотя хорошие образцы редки; наиболее известные находки состояли только из костных фрагментов.

На протяжении XX века верхний мел бассейна Сан-Хуан, штат Нью-Мексико, дал значительные образцы различных вымерших позвоночных, в том числе и анкилозаврида Nodocephalosaurus kirtlandensis. Находки анкилозаврид до начала XXI века в основном состояли из изолированных остеодермов и позвонков, известных из отложений в формациях Fruitland и Kirtland штата Нью-Мексико. В настоящее время Nodocephalosaurus kirtlandensis известен исключительно из формации Киртланд на основе частичного черепа и изолированных посткраниальных остеодерм. В 2005 году в данном регионе был найден новый вид анкилозаврид — Ahshislepelta.

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