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  19 марта 2021
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Шавкат Мирзиеев ответил на вопрос, касающийся «тайной» президентской резиденции в Шоввозсое (видео)
Предыстория: В Узбекистане опубликовали официальный комментарий по зоне отдыха, принадлежность которой приписывали Мирзиёеву

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе поездки по Ташкентской области в четверг ответил на вопросы журналистов. Во время непродолжительного общения с главой государства журналисты задали ему вопрос относительно зоны отдыха Шоввозсой.

Как сообщают местные СМИ, этот вопрос Шавкату Мирзиёеву задала журналист Азиза Курбанова.

Отвечая на этот вопрос, президент сказал следующее:

«Это государственное предприятие железных дорог. Никто там не живет, и никому оно не передано. Это государственное место. Какое отношение имеет к нему президент? Президент если туда и поедет, то с каким-либо высокопоставленным человеком, сотрудничество с которым может принести пользу Узбекистану. Что же вы не скажете: мы с президентом ходим пешком, вы тоже приезжайте и попробуйте хоть раз походить с ним пешком. И потом, сколько раз за пять лет президент отдыхал? Почему вы такой вопрос не зададите?».

Расследование, проведенное журналистами Радио Свобода и опубликованное 23 февраля, пролило свет на недвижимость на территории Угам-Чаткальского биосферного резервата, примерно в 100 километрах к северо-востоку от Ташкента. В ходе расследования выяснилось, что дворец в новообразованном биосферном заповеднике построили для президента Шавката Мирзиёева.

Над территорией установлена бесполетная зона – одна из шести в Узбекистане, а в заповеднике создано водохранилище. У строителей при входе изымали мобильные телефоны, а документы на стройку имеют гриф «секретно».

Позже власти Узбекистана отвергли наличие тайной президентской резиденции.

Государственная акционерная железнодорожная компания Узбекистана, которая упоминалась в расследовании в качестве заказчика строительства резиденции, отвергла содержание публикации как «необоснованное и неправдивое».

В заявлении «Узбекистон темир йуллари», размещенном на сайте госкомпании 24 февраля, говорилось, что ущелье Шоввозсой было передано компании в 2010 году для «сохранения существующей экосистемы».

В тексте также отмечалось, что за последние 10 лет компания использовала внебюджетные средства в размере 495 миллиардов сумов (43 миллиона долларов) для развития инфраструктуры и объектов отдыха. По данным компании, в комплексе Шоввозсой и на других курортах в этом районе работает 90 тысяч человек.

В Telegram-канале компании также был опубликован видеоролик, на котором показаны отдыхающие в зоне отдыха. На непрофессионально снятых кадрах видны горная речка, беседки, несколько трехэтажных корпусов, помещения изнутри и столовая.

Однако в сообщении не были даны ответы на ряд вопросов по проекту в Шовозсое, в том числе на вопрос о том, почему курортная зона остается закрытой для общественности.

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