Между Монголией и Миссурийским университетом в Канзасе подписан Меморандум о взаимопонимании

CentralAsia (MNG) - Монгольская молодежь теперь имеет возможность учиться в Университете Миссури за ежегодную плату в размере $9 900.

Меморандум о взаимопонимании был подписан между Министерством образования и науки Монголии и Миссурийским университетом в Канзасе, США.

Меморандум подписали министр образования и науки Монголии Л.Энх-Амгалан и ректор Университета штата Миссури Дженнифер Лундгрен. В сегодняшнем онлайн-мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в США Ё.Отгонбаяр.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании монгольские дети и молодежь смогут учиться на степень бакалавра или магистра в бизнес-школе Университета Миссури в Канзасе за счет местных студентов и со скидкой в ​​размере 8 500 долларов на инженерное дело.





Средняя годовая плата за обучение для иностранных студентов в Университете Миссури в Канзас-Сити составляет 24 000 долларов США и 96 000 долларов в течение 4 лет, в то время как по этому соглашению монгольские студенты имеют право учиться за 9 900 долларов США в год или 39 600 долларов США в течение 4 лет.

Миссурийский университет в Канзас-Сити (англ. University of Missouri-Kansas City, UMKC) — американский университет, расположенный в Канзас-Сити, штат Миссури. Является частью государственной системы университетов в этом штате. Главный кампус находится в районе Рокхилл к востоку от крупного торгового комплекса Country Club Plaza. Списочная численность обучающихся — 15 700 человек в 2014 году. В университете работают 3900 человек, а учатся 16 160 студентов.

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