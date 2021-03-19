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  19 марта 2021
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В метрополитене Ташкента столкнулись два состава

CentralAsia (UZ) -  Накануне, 18 марта, около 20:00, в Ташкентском метрополитене в тоннеле между станциями «Алмазар» Чиланзарской ветки и «Бекат-1» Сергелийской ветки произошло столкновение двух составов.

По информации пресс-службы «Узбекистон темир йуллари», при выезде с портала станции «Алмазар» машинист поезда, обнаружив посторонний предмет на железнодорожном пути, совершил остановку. Машинист идущего вслед поезда допустил «соударение с хвостовым вагоном остановившегося проезда №5».

«Возгорания и пожарной ситуации не возникло. Пострадавших среди машинистов и пассажиров не имеется. Движение поездов восстановлено и осуществляется по смежному пути», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, при участии сотрудников УЧС Ташкента, органов внутренних дел и метрополитена пассажиры были эвакуированы.

По факту происшествия начата проверка.

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