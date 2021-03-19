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  19 марта 2021
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На утро 19 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1264 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1264 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 366;

- город Нур-Султан - 285;

- Карагандинская область - 98;

- Алматинская область - 91;

- Западно-Казахстанская область - 81;

- Акмолинская область - 50;

- Павлодарская область - 47;

- Костанайская область - 44;

- Атырауская область - 36;

- город Шымкент - 36;

- Северо-Казахстанская область - 35;

- Восточно-Казахстанская область - 28;

- Актюбинская область - 26;

- Жамбылская область - 18;

- Туркестанская область - 13;

- Мангистауская область - 6;

- Кызылординская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 229 217 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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