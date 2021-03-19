На утро 19 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1264 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1264 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 366;
- город Нур-Султан - 285;
- Карагандинская область - 98;
- Алматинская область - 91;
- Западно-Казахстанская область - 81;
- Акмолинская область - 50;
- Павлодарская область - 47;
- Костанайская область - 44;
- Атырауская область - 36;
- город Шымкент - 36;
- Северо-Казахстанская область - 35;
- Восточно-Казахстанская область - 28;
- Актюбинская область - 26;
- Жамбылская область - 18;
- Туркестанская область - 13;
- Мангистауская область - 6;
- Кызылординская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 229 217 случаев коронавируса.