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  19 марта 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 749 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 749 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 209 630 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 25 242;

- Нур-Султан - 24 981;

- Восточно-Казахстанская область - 20 461;

- Павлодарская область - 18 062;

- Атырауская область - 17 215;

- Карагандинская область - 15 056;

- Акмолинская область - 13 826;

- Северо-Казахстанская область - 12 557;

- Костанайская область - 11 969;

- Западно-Казахстанская область - 11 582;

- Алматинская область - 10 681;

- Жамбылская область - 5906;

- Шымкент - 5649;

- Актюбинская область - 4317;

- Туркестанская область - 4261;

- Мангистауская область - 4008;

- Кызылординская область - 3857.

Коронавирус в Казахстане
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