За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 749 человек

Казахстан, общество

9:46, 19 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 749 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 209 630 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Алматы - 25 242; - Нур-Султан - 24 981; - Восточно-Казахстанская область - 20 461; - Павлодарская область - 18 062; - Атырауская область - 17 215; - Карагандинская область - 15 056; - Акмолинская область - 13 826; - Северо-Казахстанская область - 12 557; - Костанайская область - 11 969; - Западно-Казахстанская область - 11 582; - Алматинская область - 10 681; - Жамбылская область - 5906; - Шымкент - 5649; - Актюбинская область - 4317; - Туркестанская область - 4261; - Мангистауская область - 4008; - Кызылординская область - 3857. Коронавирус в Казахстане Карта распространения