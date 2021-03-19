За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 749 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 749 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 209 630 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 25 242;
- Нур-Султан - 24 981;
- Восточно-Казахстанская область - 20 461;
- Павлодарская область - 18 062;
- Атырауская область - 17 215;
- Карагандинская область - 15 056;
- Акмолинская область - 13 826;
- Северо-Казахстанская область - 12 557;
- Костанайская область - 11 969;
- Западно-Казахстанская область - 11 582;
- Алматинская область - 10 681;
- Жамбылская область - 5906;
- Шымкент - 5649;
- Актюбинская область - 4317;
- Туркестанская область - 4261;
- Мангистауская область - 4008;
- Кызылординская область - 3857.
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