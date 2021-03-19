Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило безопасность вакцины AstraZeneca

CentralAsia (CA) - Европейское агентство лекарственных средств подтвердило безопасность вакцины AstraZeneca от коронавирусной инфекции, сообщает Euronews.



Агентство расследовало связь между вакциной и образованием кровяных сгустков у привитых ею людей.



Ранее ряд стран ЕС приостановили применение этого британско-шведского препарата в связи с побочными эффектами. После экстренного заседания в четверг глава регулятора объявила вакцину безопасной и эффективной.



«Комитет также пришел к выводу, что вакцина не связана с увеличением общего риска тромбоэмболических событий или образования тромбов. В ходе расследования и наблюдения мы начали замечать небольшое количество случаев редких и необычных, но очень серьёзных нарушений свёртывания крови, и это затем повлекло за собой более сфокусированный анализ.



Мы до сих пор не можем однозначно исключить связь между этими случаями и вакциной. Поэтому комитет рекомендовал лучше извещать об этих возможных рисках, включать их в информацию о продукте», - сказала Эмер Кук.



В качестве меры предосторожности на большей части Евросоюза временно приостановили использование AstraZeneca, вопреки рекомендациям агентства. Оно повторяло, что польза от этой вакцины намного перевешивает риски. Этому поверили такие страны, как Польша, Греция и Бельгия и продолжали прививки, особенно в связи с ростом числа заболевания в некоторых государствах-членах. Тысячи европейцев гибнут от пандемии каждый день. Кроме того в ЕС усиливают нехватки любых вакцин от коронавируса.