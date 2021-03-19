Узбекистан привлечет «томатных инспекторов» на отгрузках экспортных помидоров в Россию

- Узбекистан, общество
- 10:00, 19 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - Россельхознадзор обсудил с Государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан поставки томатов в Россию, сообщили в ведомстве.
16 марта состоялась видеоконференция Россельхознадзора и Государственной инспекции по карантину растений при Кабинете Министров Республики Узбекистан.
Стороны обсудили выработанные Узбекистаном меры по обеспечению экспорта в Россию томатов, свободных от коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)).
Представители Государственной инспекции по карантину растений Узбекистана сообщили, что серьезно озабоченны данным вопросом и разрабатывают план мероприятий, которые позволят осуществлять экспорт томатов с соблюдением российских требований. В частности, проводится обследование теплиц на присутствие вируса, установлены правила проведения ПРЦ-анализа всех партий, отправляемых в Россию.
Узбекская сторона также планирует в ближайшее время внедрить норму, согласно которой государственные инспекторы будут присутствовать при отгрузках томатов непосредственно с предприятий и выдавать акт досмотра, подтверждающий безопасность продукции. Следующим этапом на основании данных актов будут оформляться карантинные фитосанитарные сертификаты.
Кроме того, проводится тщательное расследование обстоятельств, приведших к поставкам в Россию зараженной продукции, результаты которого будут в ближайшее время отправлены в Россельхознадзор.
Россельхознадзор подчеркнул, что приветствует принимаемые Узбекистаном меры. Вместе с тем, их эффективность могла бы серьезно вырасти при условии скорейшей интеграции информационных систем России и Узбекистана в области фитосанитарии. Она позволит обеспечить прозрачность торговых процессов, станет эффективным инструментом отслеживания и контроля за перемещением продукции.