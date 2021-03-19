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  19 марта 2021
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В Монголии за сутки выявили 160 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки 160 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Монголии в ходе ПЦР-тестирования 24 482 человек. Об этом сообщили в Минздраве.

Замдиректор НИЦИЗ Э.Тэмуулэн уточнил, что 160 новых случаев выявлены среди контактов из очагов инфекции Улан-Батора.

Общее количество выздоровевших достигло 3286 человек (+84). Показатель выздоровления составил 71%.

По состоянию на 19 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 4658 человек (+160), лечение проходят 1284 пациента, из них три пациента находятся в критическом состоянии, у 7 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии
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