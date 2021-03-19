Таджикистан и Кувейт обсудили возможности открытия посольства в Душанбе
- Таджикистан, общество
- 10:28, 19 марта 2021
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CentralAsia (TJ) - Первый заместитель министра иностранных дел Государства Кувейт Маджди аз-Зафири принял посла Таджикистана в Кувейте Зубайдулло Зубайдзоду. Об этом сообщает МИД РТ.
В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, пути расширения и укрепления сотрудничества в разных сферах, включая открытие посольства Государства Кувейт в Душанбе и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
Ссылаясь на добрые отношения между двумя странами, стороны подчеркнули необходимость обмена визитами на высоком уровне и изучения новых путей дальнейшего расширения и укрепления сотрудничества в различных областях.
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