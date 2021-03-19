Видео — Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом

Джо Байден, Камала Харрис

CentralAsia (CA) - Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден во время публичного выступления оговорился и снова назвал вице-президента Камалу Харрис «президентом», сообщают американские СМИ.

Байден, рассказывая об успехах вакцинации в США, сказал: «Когда президент Харрис и я…». Отмечается, что американский лидер не в первый раз допускает подобные оговорки.



30 декабря Байден совершил похожую ошибку. Он запнулся и нечаянно назвал Камалу Харрис, которая должна была занять должность вице-президента в его администрации, будущим лидером страны.