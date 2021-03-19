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  19 марта 2021
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Видео — Байден по ошибке назвал Камалу Харрис президентом
Джо Байден, Камала Харрис
Джо Байден, Камала Харрис

CentralAsia (CA) -  Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден во время публичного выступления оговорился и снова назвал вице-президента Камалу Харрис «президентом», сообщают американские СМИ.

Байден, рассказывая об успехах вакцинации в США, сказал: «Когда президент Харрис и я…». Отмечается, что американский лидер не в первый раз допускает подобные оговорки.

30 декабря Байден совершил похожую ошибку. Он запнулся и нечаянно назвал Камалу Харрис, которая должна была занять должность вице-президента в его администрации, будущим лидером страны.

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