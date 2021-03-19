Туркменистан вывез из Таджикистана 179 граждан

CentralAsia (TM) - В международный аэропорт Туркменабата Лебапского велаята 17 марта приземлился дальнемагистральный самолет «Туркменских авиалиний». Специальный борт доставил из столицы Таджикистана – Душанбе – 179 граждан Туркменистана. 168 из них – выпускники таджикских вузов, которые вынуждены были оставаться в этой стране после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса.

Как сообщил Туркменпорталу один из пассажиров, все прибывшие чартерным рейсом из Таджикистана сдали тесты на наличие коронавируса. По предварительным данным, результат у всех оказался отрицательный. Не смотря на это, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, пассажиры данного рейса пройдут обязательный трёхнедельный карантин.

В ближайшее время будет организован ещё один рейс по вывозу туркменских граждан, на этот раз – из Узбекистана.