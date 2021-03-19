В Узбекистане выявили 124 новых случая коронавируса
- Узбекистан, общество
- 11:06, 19 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - За сутки, 18 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 81095 (+124).
По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в семи регионах страны, а также в городе Ташкенте (+99).
Всего выздоровели 79631(+98) человек, показатель выздоровления составил 99%.
Из 842 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 141 находятся в тяжёлом состоянии и 23 - в крайне тяжёлом.
Днём ранее в стране было выявлено 113 новых случаев коронавируса.