[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выявили 124 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 18 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 81095 (+124).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в семи регионах страны, а также в городе Ташкенте (+99).

Всего выздоровели 79631(+98) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 842 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 141 находятся в тяжёлом состоянии и 23 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 113 новых случаев коронавируса.

Новости по теме:

print
  • Чемпионат Азии по футболу 2022 года пройдет в Узбекистане
  • Медики из Германии делятся опытом с туркменскими специалистами
  • В Таджикистане предупредили об опасности схода снежных лавин и селевых явлений


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com