Домработница из Узбекистана украла более 1 млн рублей из дома под Москвой (видео)

CentralAsia (UZ) - Гражданка Узбекистана вынесла из дома своих работодателей крупную сумму денег. Как сообщает ФАН, для этого женщине понадобилось три месяца.

В дежурную часть полиции МУ МВД России «Раменское» 2 марта обратилась 44-летняя жительница столицы с заявлением. В нем она указала, что ее домработница в период времени с декабря 2020 года по март текущего года украла из ее домовладения в деревне Хрипань Раменского района 1 млн 170 тыс. рублей (15,7 тыс долларов). Женщина также сообщила, что действия прислуги записали камеры видеонаблюдения, установленные в доме.

Оперативники просмотрели записи. На них четко видно, как 25-летняя женщина открывает ящик комода, стоящего в одной из комнат, и берет купюры.

Сыщики решили поймать даму с поличным. Для этого они устроили засаду. Как только домработница в очередной раз открыла ящик и вытащила оттуда наличность, на ее руках защелкнулись наручники.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье УК РФ 158 «Кража».

На допросе гражданка Узбекистана полностью признала свою вину и раскаялась в совершении преступления.

«Хозяйка нашла прислугу через знакомых. Она зарегистрирована в Москве на Волгоградском проспекте, но проживает в своих апартаментах в деревне. Семья занимается бизнесом. У женщины имеется в пользовании новая иномарка. Узбечка на часть ворованных денег купила золото и с оставшимися наличными отправила в Узбекистан родственникам», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Подозреваемую в краже арестовали и отправили в местный следственный изолятор. Если ее вина будет доказана в суде, то ей грозит до 10 лет лишения свободы.