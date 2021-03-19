В Испании приняли закон об эвтаназии

CentralAsia (CA) - В Испании приняли закон об эвтаназии. Как сообщает DW, за инициативу проголосовали 202 парламентария. Против выступил в общей сложности 141 депутат из консервативной Народной партии, правопопулистской партии «Голос», а также двух более мелких партий. Два депутата воздержались.



По словам министра здравоохранения Испании Каролины Дариас, цель инициативы состоит в том, чтобы при помощи продуманного, дающего все гарантии закона помочь людям избежать страданий. Сегодня эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Канаде. В конце января закон об эвтаназии принял также парламент Португалии.



После вступления закона в силу в июне правом на эвтаназию смогут воспользоваться в Испании совершеннолетние неизлечимо больные пациенты - граждане страны. При этом разрешаются как оказание косвенной помощи в совершении самоубийства, так и целенаправленные действия медицинского персонала, ведущие к прекращению жизни пациента.



Закон предполагает, что неизлечимо больной человек должен в общей сложности четыре раза выразить волю расстаться с жизнью в ходе длительного процесса, состоящего из нескольких этапов, с привлечением врачей, юристов и комиссий.



При этом врачам и персоналу по уходу за больными разрешается отказаться от оказания помощи в эвтаназии, если это не соответствует их убеждениям.



Эвтаназия — практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием и испытывающего вследствие этого заболевания невыносимые страдания.

