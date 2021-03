Глава UFC заявил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

CentralAsia (CA) - Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт.



«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно наблюдать за твоей работой, спасибо тебе за все и наслаждайся тем, что будет дальше, мой друг», - написал Уайт на своей странице в Твиттере.





29-0 it is.



He is ? officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2