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  19 марта 2021
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Глава UFC заявил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов

CentralAsia (CA) -  Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно наблюдать за твоей работой, спасибо тебе за все и наслаждайся тем, что будет дальше, мой друг», - написал Уайт на своей странице в Твиттере.

Как пишет «Meduza», поединок за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, пройдет 15 мая на турнире UFC 262. В нем встретятся американец Майкл Чендлер и бразилец Шарлис Оливейра.

За свою карьеру 32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.

В октябре 2020 года россиянин провел бой с американцем Джастином Гейджи, по окончании которого заявил, что завершает карьеру.

После этого Дэйна Уайт неоднократно общался с Нурмагомедовым, предлагая ему различные варианты возвращения в UFC. В частности, он предполагал, что россиянин может провести еще один бой с ирландцем Конором Макгрегором, если тот «покажет что-то феноменальное» в поединке с американцем Дастином Порье. В итоге Макгрегор проиграл тот бой.

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