Глава UFC заявил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

Хабиб Нурмагомедов

CentralAsia (CA) - Российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт.



«Он 100% официально на пенсии. Было невероятно наблюдать за твоей работой, спасибо тебе за все и наслаждайся тем, что будет дальше, мой друг», - написал Уайт на своей странице в Твиттере.





29-0 it is.



He is ? officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2 — danawhite (@danawhite) March 19, 2021

Как пишет «Meduza», поединок за вакантный чемпионский пояс, которым владел Нурмагомедов, пройдет 15 мая на турнире UFC 262. В нем встретятся американец Майкл Чендлер и бразилец Шарлис Оливейра.



За свою карьеру 32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. В UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.



В октябре 2020 года россиянин провел бой с американцем Джастином Гейджи, по окончании которого заявил, что завершает карьеру.



После этого Дэйна Уайт неоднократно общался с Нурмагомедовым, предлагая ему различные варианты возвращения в UFC. В частности, он предполагал, что россиянин может провести еще один бой с ирландцем Конором Макгрегором, если тот «покажет что-то феноменальное» в поединке с американцем Дастином Порье. В итоге Макгрегор проиграл тот бой.