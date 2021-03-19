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  19 марта 2021
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В России заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

CentralAsia (CA) -   Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря. Об этом РИА Новости заявила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах 9-10 тысяч. Причем тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших почти достигло 30 тысяч в сутки», - сказала она.

Врач пояснила, что на это оказал влияние целый ряд факторов, таких как соблюдение рекомендованных мер предосторожности, широкая кампания по вакцинации, которая начала набирать обороты еще с конца прошлого года, наличие у части населения иммунитета, приобретенного естественным путем.

За 17 марта в России было зарегистрировано 9803 новых случая заражения коронавирусом, скончались более 400 человек. Общее количество случаев коронавируса в России превышает 4,4 млн, из них скончались почти 94 тыс. человек

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