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  19 марта 2021
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В Алматы неизвестный угрожает взорвать 34 школы

CentralAsia (KZ) -  В Алматы поступили сообщения о взрывных устройствах в 34 школах, передает zakon.kz.

Ранее неизвестный «заминировал» 12 школ в городе, позже к этому списку прибавилось еще 22 школы.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы, по состоянию на 12:20 часов в 34 школы поступили сообщения о заложенных в них взрывных устройствах.

«На эту минуту проверено 18 школ. Взрывных устройств не обнаружено», - сообщили в полиции.

Утром 19 марта стало известно, что на электронные почты 12 общеобразовательных учреждений поступили сообщения о том, что они «заминированы». Неизвестный требует перечислить деньги, иначе произойдут взрывы.

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