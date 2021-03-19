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  19 марта 2021
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Впервые спортсменка из Монголии выйдет на боксерский ринг Олимпийских игр

CentralAsia (MNG) -  Количество монгольских спортсменов, получивших право на участие в Олимпийских играх, увеличилось еще на два человека.

Международный отборочный турнир по боксу для квалификации Олимпийских игр, который должен был пройти в этом году был отложен из-за пандемии COVID-19. Поэтому 53 квоты, которые планировались разыграть на мировом турнире олимпийской квалификации, будут распределены согласно рейтингу боксеров на основе выступлений в 2017-2021 годах.


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Монгольская спортсменка М.Мягмаржаргал, выступающая в весовой категории до 75 кг женского бокса, получила путевку в Токио-2020 несмотря на то, что она в рейтинге занимает 5-е место. Это произошло, потому что у первых четырех спортсменок в рейтинге уже есть лицензия.

Таким образом, она стала первой монгольской спортсменкой, которая выйдет на боксерский ринг Олимпийских игр.

Кроме того бронзовый призер ЧМ, чемпион Азиатских игр, мастер спорта международного класса Э.Цэндбаатар подтвердил свое право на участие в Олимпийских игр в Токио. Ранее Б. Чинзориг первым из монгольских боксеров получил право на участие в Токио-2020.

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