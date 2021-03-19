[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия и Германия обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве

CentralAsia (MNG) -  Министр иностранных дел Монголии Б. Батцэцэг вчера провела виртуальную встречу с Нильсом Анненом, главой МИД Федеративной Республики Германия.

В начале встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в период пандемии COVID-19. Сообщив, что Монголия получила 14 400 доз вакцины в рамках программы COVAX, министр Б.Батцэцэг выразила благодарность Германии, одному из крупнейших спонсоров программы.


2

Министр Аннен выразил готовность к сотрудничеству в улучшении двусторонних связей экономическим содержанием и увеличении торговли и инвестиций двух сторон.

Министры также обменялись мнениями по взаимно интересующим вопросам регионального сотрудничества, договорились укреплять сотрудничество и оказывать взаимную поддержку в рамках международных организаций.

источник: МИД Монголии

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Умер отрицавший наличие вируса в Танзании президент Джон Магуфули
  • В России за сутки от коронавируса скончались 460 человек
  • В Европе больницы с трудом выдерживают нагрузку из-за COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com