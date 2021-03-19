Монголия и Германия обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Б. Батцэцэг вчера провела виртуальную встречу с Нильсом Анненом, главой МИД Федеративной Республики Германия.
В начале встречи стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в период пандемии COVID-19. Сообщив, что Монголия получила 14 400 доз вакцины в рамках программы COVAX, министр Б.Батцэцэг выразила благодарность Германии, одному из крупнейших спонсоров программы.
Министр Аннен выразил готовность к сотрудничеству в улучшении двусторонних связей экономическим содержанием и увеличении торговли и инвестиций двух сторон.
Министры также обменялись мнениями по взаимно интересующим вопросам регионального сотрудничества, договорились укреплять сотрудничество и оказывать взаимную поддержку в рамках международных организаций.
источник: МИД Монголии