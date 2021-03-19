Из Афганистана пытались провезти в Узбекистан жидкий героин во флаконах из-под шампуня

CentralAsia (UZ) - На днях на границе с Афганистаном, на таможенном посту «Айритом» в Сурхандарьинской области, таможенники пресекли попытку ввоза наркотиков, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Как сообщается, 1 марта с разницей в несколько минут, на территорию таможенного поста прибыли 4 гражданина из Афганистана. Внимание таможенников привлекли флаконы с шампунем для волос, обнаруженные среди вещей в багаже у одного из прибывших граждан. В у граждан сумке были обнаружены 14 единиц флаконов с подозрительным содержимым. В результате проверки было установлено, что во флаконах находился не шампунь, а жидкий героин общим весом 3 кг 149 граммов.

Спустя несколько минут на таможенном посту был задержан еще один гражданин, прибывший из Афганистана, среди вещей которого также были обнаружены флаконы с жидким героином в общем количестве 2 кг 532 грамма.

Через несколько минут были задержаны ещё двое лиц, один из которых пытался пронести разлитый в флаконах жидкий героин общим весом 3 кг 472 грамма, а другой — 3 кг 202 гр.

Общий вес изъятого у четырех граждан наркотического вещества, разлитого в 53 флакона, составил 12 кг 355 гр.

В настоящее время по выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК РУз, ведется следствие.