В Казахстане выпустили монету с Назарбаевым. Фото

CentralAsia (KZ) - Национальный банк Казахстана выпустил коллекционную монету «Qazaqstannyń astanasy — Nur-Sultan» с изображением первого президента Нурсултана Назарбаева.



Как сообщает Tengrinews, монета номиналом 1000 тенге с портретом Назарбаева относится к серии «Выдающиеся события и люди».



Монета сделана она из серебра пробы 925/1000 (46,2 грамма) с составной частью из золота пробы 999/1000 (16 граммов).



Качество изготовления — proof.



Диаметр — 50 миллиметров.



Тираж — 1 000 штук.



«Монеты обязательны к приему на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета, переводов, размена и обмена во всех банках страны.



Монеты выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Казахстана на государственном, русском и английском языках.



Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе», - рассказали в Нацбанке.

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