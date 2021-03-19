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  19 марта 2021
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Байден не ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден не ответил на вопрос, готов ли он лично побеседовать с российским президентом Владимиром Путиным, пишет ВВС.

Байден выступал в Белом доме на тему коронавируса. По окончании выступления один из журналистов напомнил о предложении Путина поговорить и спросил, согласится ли на это Байден. Байден не ответил и, не обернувшись, ушел с трибуны.

Накануне президент США в интервью американскому телеканалу заявил, что Путину придется ответить за попытки вмешательства в американские выборы.

После этого журналист спросил, считает ли он Путина «убийцей». Байден немного подумал и ответил утвердительно.

Сам Путин вчера сказал, что готов поговорить с Байденом.

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