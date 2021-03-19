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  19 марта 2021
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Культурный центр в Брюсселе проведет кинофестиваль Центральноазиатского кино «Навруз-2021»

CentralAsia (UZ) -  Культурный центр в Брюсселе приглашает своих зрителей отпраздновать Навруз и открыть для себя богатую культуру Центральной Азии и ее соседей.

В этом в режиме оффлайн будет представлено современное кино Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана и Узбекистана, которое можно будет посмотреть не выходя из дома, сообщает Делегация ЕС в Узбекистане.

В рамках программы кинокритик и эксперт по центральноазиатскому кино Биргит Боймерс поговорит с четырьмя режиссерами Шарипой Уразбаевой (Казахстан), Рашидом Маликовым (Узбекистан), Елизаветой Стишовой (Кыргызстан) и Носиром Саидовым (Таджикистан). Показ фильмов пройдет 21-22-23 марта 2021 на платформе https://vimeo.com/bozarcinema

Узбекистан на данном кинофестивале будет представлять фильм «Сабот» («Стойкость») Рашида Маликова. Фильм получил премию кинокритиков на Московском международном кинофестивале в 2018 году.

Для просмотра фильмов нужно зарегистрироваться на сайте https://vimeo.com, найти фильм, и использовать промокод: nowruz2021

Фильмы будут представлены на языке-оригинале с субтитрами на английском языке.
Охват фестиваля: Бельгия и страны Центральной Азии

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