Facebook создаст версию Instagram для детей младше 13 лет

CentralAsia (CA) - Компания Facebook создаст версию инструмента для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет, сообщает Bloomberg.



О новом приложении было объявлено внутри компании в четверг, но оно еще не запущено, пишет агентство.



«Все чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они включить приложение, которое поможет им поддерживать связь со своими друзьями. В настоящее время у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов — как мы это делали с Messenger Kids — которые подходят для детей и управляются родителями. Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь со своими друзьями, открывать для себя новые увлечения и интересы и многое другое», - говорится в заявлении представителя Facebook Джо Осборна.



Messenger Kids — это версия приложения для обмена сообщениями Facebook для подростков. Это приложение включает в себя ряд средств родительского контроля, но его недоработки ранее позволили некоторым детям общаться с людьми без одобрения родителей. Инцидент вызвал обеспокоенность регулирующих органов по поводу недостаточной защиты детей.

