[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Facebook создаст версию Instagram для детей младше 13 лет

CentralAsia (CA) -  Компания Facebook создаст версию инструмента для обмена фотографиями Instagram специально для детей младше 13 лет, сообщает Bloomberg.

О новом приложении было объявлено внутри компании в четверг, но оно еще не запущено, пишет агентство.

«Все чаще дети спрашивают своих родителей, могут ли они включить приложение, которое поможет им поддерживать связь со своими друзьями. В настоящее время у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов — как мы это делали с Messenger Kids — которые подходят для детей и управляются родителями. Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь со своими друзьями, открывать для себя новые увлечения и интересы и многое другое», - говорится в заявлении представителя Facebook Джо Осборна.

Messenger Kids — это версия приложения для обмена сообщениями Facebook для подростков. Это приложение включает в себя ряд средств родительского контроля, но его недоработки ранее позволили некоторым детям общаться с людьми без одобрения родителей. Инцидент вызвал обеспокоенность регулирующих органов по поводу недостаточной защиты детей.

print
  • В Казахстане выпустили монету с Назарбаевым. Фото
  • Байден не ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным
  • В Алматы неизвестный угрожает взорвать 34 школы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com