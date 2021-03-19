За сутки в России коронавирус выявлен у более 9 тыс. человек

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки зарегистрировано 9699 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 264 (13,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 437 938 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 116,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 364 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 488 339 человек.