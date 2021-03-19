Число жертв коронавируса в России превысило 94 тысячи

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CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 443 человека, передает оперативный штаб.



Так, большинство новых случаев смерти зарегистрировано в Москве — 51 и Санкт-Петербурге — 38.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 94 267 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,4 млн человек, из них выздоровели — 4 млн, под медицинским наблюдением остаются 488 339 пациентов.