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  19 марта 2021
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Число жертв коронавируса в России превысило 94 тысячи
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 443 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зарегистрировано в Москве — 51 и Санкт-Петербурге — 38.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 94 267 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,4 млн человек, из них выздоровели — 4 млн, под медицинским наблюдением остаются 488 339 пациентов.

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