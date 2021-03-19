В Туркменистане поднялись цены на муку - СМИ

CentralAsia (TM) - Ранее turkmen.news сообщал о двукратном росте государственных цен на многие продукты питания. Тогда источники заявляли, что мука пока не подорожала, но это ожидается в ближайшее время. Теперь стало известно, что цена муки выросла вдвое, передает издание.



Раньше мука, отпускаемая в госмагазинах, стоила 1 манат за килограмм. В начале марта, когда подорожали остальные субсидируемые продукты, муки в продаже не было, а ее стоимость формально оставалась прежней. 17 марта, как сообщают источники в Марыйском велаяте, этот товар появился в магазинах, но стоит уже 2 маната за килограмм. (Курс доллара на «черном рынке» Ашхабада на 14 марта составляет 30,2 маната при покупке и 30,5 маната при продаже - прим.ред.)

Цены на продукты у частников также продолжают расти. Стоимость говядины в Дашогузе поднялась с 50 до 55 манатов (для сравнения, в конце 2020 года мясо обходилось в 45-48 манатов). Козлятина подорожала с 40 до 45 манатов. Поднялись цены и на живых животных. А огурцы, помидоры и перец стоят по 15 манатов за килограмм — на пару манатов дороже, чем еще недавно.

Большинство граждан Туркменистана не могут себе позволить покупать продукты у частников. Они обеспечивают питание своих семей за счет госмагазинов, где ограниченное количество продуктов отпускают по низким ценам. Продажа таких товаров строго лимитируется, и они далеко не всегда есть на прилавках. Когда в магазин завозят тот или иной субсидированный продукт, люди выстраиваются в длинные очереди. Товара хватает далеко не всем. С весны 2020 года по всей стране за исключением Ашхабада введена карточная система отпуска продуктов.

Источники отмечали, что двукратный рост государственных цен на хлопковое масло и куриные окорочка в начале марта не повлиял на доступность этих продуктов. Дефицит по-прежнему сохраняется. Сейчас источники, сообщающие о подорожании муки, подчеркивают, что рост цен не ведет и к улучшению качества. По госцене по-прежнему можно купить лишь низкокачественную, «черную» муку.

Власти периодически предпринимают попытки регулировать цены и в частном секторе, но это приводит лишь к уловкам со стороны продавцов. На ценниках пишут стоимость, одобренную чиновниками, но в реальности купить товар по этой цене невозможно.