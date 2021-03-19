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  19 марта 2021
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Гибралтар стал первой страной в мире, завершившей вакцинацию

CentralAsia (CA) -  Гибралтар - заморская территория Великобритании - завершил свою программу по вакцинации своих взрослых граждан от коронавируса COVID-19, пожелавших сделать прививку, передает The Washington Post со ссылкой британские власти.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал Гибралтар "первой страной в мире, завершившей программу полной вакцинации взрослых". The Washington Post отмечает, что "еще меньший Ватикан претендует на этот титул".

Издание отмечает, что во всем Гибралтаре на небольшой территории живут всего около 30 тысяч человек, что способствовало быстрой вакцинации. Помогло и то, что Гибралтар является заморской территорией Великобритании: это облегчило доступ к вакцине.

Великобритания — лидер по числу привитых от коронавируса в Европе. В стране вакцинировано 25 миллионов человек. В Британии вакцинация началась в начале января.

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